شباب مصر الدارسون بالخارج يجرون نقاشات مع أعضاء النواب

أجرى عددا من شباب مصرالدارسين بالخارج حوارات مع أعضاء مجلس النواب على هامش فاعليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدراسين بالخارج، وذلك قبل انطلاقها بأحد فاندق القاهرة الجديدة.
من جانبهم استمع النواب ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لطرح ورؤية شباب الدراسين بالخارج حول عدد من الموضوعات الخاصة بالشباب المصري في الخارج.
فيما أكد النواب أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من خبراتهم خلال المرحلة المقبلة مشيدون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.
وتبدأ بعد قليل فاعليات اطلاق وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج بعد قليل ، والتي تطلقها الوزارة والخطة تم إعدادها بالتعاون مع الخبيرة الإعلامية نهى النحاس، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن استراتيجية الوزارة تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.
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