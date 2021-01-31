البابا تواضروس: البابا كيرلس الرابع "أبو الإصلاح" صاحب سيرة متميزة في تاريخ الكنيسة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن البابا كيرلس الرابع البطريرك الـ110 الملقب بـ"ابو الإصلاح" صاحب سيرة متميزة في تاريخ الكنيسة وحمل لقب "ابو الاصلاح" وهو إنسان نقي ترهب في دير الأنبا انطونيوس، وهو امتاز بالحكمة والروحانية والمحبة للجميع.

قال البابا تواضروس الثاني - في كلمة روحية له بمناسبة الاحتفال بتذكار نياحة البابا كيرلس الرابع وتأسيس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس - إنه البابا كيرلس الرابع خدم ككاهن، وأرسل إلى إثيوبيا لحل بعض المشكلات، ورجع إلى خدمته في مصر، وبعد فترة تنيح البابا بطرس الجولي، وبدأ يخدم بكل امانة واجتهاد واخلاص ورسم بطريركا على الكنيسة ليكون البابا رقم 110 من تاريخ باباوات الإسكندرية.

أضاف البابا تواضروس أنه اهتم بالتعليم وتأسيس أول مدرسة لتعليم الفتيات، واستقدم المطبعة لتكون مطبعة الكنيسة هى الثانية بعد المطبعة الأميرية، وبعد أن أتم خدمته اختاره الله وتنيح بسلام، لافتا إلى أن الكنيسة تحتفل بمرور 160 عاما على رحيله من عالمنا، كما أننا نحتفل بمرور 60 عاما على افتتاح الكلية الإكليريكية بمقرها الحالي في الأنبا رويس.

وتابع قائلا، إن الله يستخدم الأباء البطاركة والمطارنة والكهنة والشمامسة لخدمة الكنيسة، ونطلب أن يرفع عنا الصلاة في كل وقت، مشيدا باحتفال الكلية الإكليريكية بتذكار نياحة البابا كيرلس الرابع "ابو الإصلاح"

وصلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، اليوم الأحد في كنيسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إيذانًا ببدء الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبو الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي.

شارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الإكليريكية بالأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية.

وولد البابا كيرلس الرابع عام ١٨١٦ ميلادية في عزبة أبوزرقالي التابعة لقرية الصوامعة شرق، مركز إخميم مديرية جرجا (محافظة سوهاج حاليًا) وتسمى داود بن توماس بن بشوت بن داود.

وانضم إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر وترهب به باسم الراهب داود الصومعي الأنطوني عام ١٨٣٨.

وتولى رئاسة الدير بعد رهبنته بسنتين فقط (عام ١٨٤٠) بتزكية من الرهبان الذين أجمعوا على أنه الأصلح للقيام بهذه المسؤولية، وسيم مطرانًا عامًا للكرازة المرقسية يوم ١٨ أبريل عام ١٨٥٣ باسم الأنبا كيرلس وذلك عقب نياحة البابا بطرس السابع البطريرك ال ١٠٩ ثم تم تنصيبه بطريركًا بعدها بأكثر من سنة يوم ١٧ يونيو عام ١٨٥٤.