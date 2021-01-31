أدرج الغردقة ومرسى علم وشرم ضمنها.. منظم الرحلات الألماني FTI ينتهي من وضع برامج رحلات الصيف

توقع الدكتور سعيد البطوطى مستشار منظمة السياحة العالمية استئناف الحركة السياحية من ألمانيا إلى مصر اعتبارا من بداية الصيف المقبل ، موضحا أن منظم الرحلات الألماني FTI انتهي من وضع برامج رحلات الصيف بالإضافة إلى العمل مع شركات الطيران المعروفة.

وأوضح البطوطي ان FTI تخطط لبرنامج طيران خاص بها مع Holiday Europe خلال الصيف وتقديم مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات العطلات على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مع شركاء الطيران Aegean Airlines و Condor و Corendon و Lufthansa و Sunexpress.

ولفت إلى أن شركة الطيران البلغارية Holiday Europe التي تمتلك شركة Onur Air التركية فيها حصة من الملكية، من المخطط أن تكثف عملها مع FTI خلال الصيف وتقوم بتشغيل 53 رحلة طيران أسبوعيا من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف و Leipzig/Halle وميونيخ إلى جزر رودس و Kus و Korfu في اليونان، وكذا إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ في مصر، إضافة إلى جزيرة مايوركا و Fuerteventura في إسبانيا، و Lamezia Terme في أيطاليا ، وأغادير في المغرب.