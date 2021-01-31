نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البترول من البرلمان: سبتمبر الماضى شهد تكليلا لدور مصر الريادى بمنطقة شرق المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الوزارة عن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الماضيين: إن شهر سبتمبر الماضى شهد تكليل لدور مصر الريادى فى منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمى فى شرق المتوسط والذى جاء بمبادرة مصرية دعت لها مصر عام 2018 للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سببًا للنزاعات.

وتابع: أنه إدراكًا للدور المهم للقطاع الخاص فى تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلى الحكومة والجهات الفاعلة فى الصناعة، بما فى ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية.

واضاف وزير البترول، أن اللجنة الاستشارية استطاعت ضم كبرى شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة اكسون موبيل وشيفرون وبى بى وإينى وشل، وكذلك كبرى البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولى وبنك التنمية والإعمار الأوروبى، وقد بلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضو عند بداية انشائها فى نوفمبر 2019 وبحلول ديسمبر 2020 وصل عدد الأعضاء إلى 29 عضو.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

