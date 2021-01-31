نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب لوزير البترول: الفساد للركب في تعيينات الوزارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب أحمد فرغل عضو مجلس النواب، في تعقيبه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، أن هناك فساد ورشاوى في التعيينات، سواء تعيينات المهندسين أو العمالة اليومية، مطالبا بضرورة العمل على التحقيق في الأمر، قائلا: هناك فساد للركب في التعيينات بقطاع البترول.
وانتقد "فرغل" أوضاع بعض شركات البترول، مؤكدا أنها تحولت إلى عزب لرؤساء هذه الشركات، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن حقل ظهر في محافظة بورسعيد، إلا أنه يتم الاستعانة بعمالة من خارج بورسعيد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور المهندس طارق الملا وزير البترول، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.