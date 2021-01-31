انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع بالحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس الإثنين 1 فبراير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، وأشارت في تقريرها اليوم أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة الإثنين مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، كما يسود طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً وشديد البرودة على بعض الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار يوم الأربعاء القادم على بعض المناطق، وابتداءً من يوم الخميس القادم 4 فبراير فسوف تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية وتساقط أمطار على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 6 درجات.

وحول حالة الطقس اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 فسوف تكون على النحو التالي:

طقس دافيء على القاخرة والوجه البحري مع اعتدال حركة الرياح.

طقس دافيء على السواحل الشمالية ونشاط الرياح غرباً.

طقس دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مع اعتدال حركة الرياح.

أما درجات الحرارة المتوقعة عن يوم الإثنين 1 فبراير فقد جاءت على النحو التالي.

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 26 15 الإسكندرية 24 14 طنطا 25 14 شبين الكوم 26 14 بور سعيد 24 13 السويس 26 14 السلوم 22 13 بني سويف 26 7 المنيا 26 7

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كما جاءت نسبة الرطوبة وفق ما يلي:

المنظقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 70 40 السواحل الشمالية 75 45 شمال الصعيد 60 30 جنوب الصعيد 40 20

وللمزيد عن تفاصيل أحوال الطقس اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 في تقرير الأرصاد التالي.