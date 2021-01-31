حقيقة منع مصطفى محمد من السفر

تداول رواد التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بمنع القوات المسلحة المصرية مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار حديثا لفريق جلطة سراي من السفر، وذلك لتخلفه عن أداء واجب الخدمة العسكرية.

كما أفادت تلك الأخبار المنتشرة، أن اللاعب سينتقل للعب في فريق طلائع الجيش حتى نهاية مدة خدمته العسكرية، مما يعني أن اللاعب لن يسافر إلى تركيا لبدء الانضمام لفريق حلطة سراي التركي.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن اللاعب يتمم إجراءات سفره في الوقت الحالي، على أن يتواجد في تركيا خلال الساعات المقبلة.

وتمت صفقة انتقال مصطفى محمد من نادي الزمالك إلى نادي جلطة سراي التركي منذ أيام، بعد اتفاق الناديين على إعارة مصطفى محمد بنية البيع للنادي التركي لمدة موسم ونصف بمبلغ 2 مليون يورو.

يذكر أن مهاجم الزمالك الشاب كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي سانت إيتيان الفرنسي قبل أن يخرج رئيس النادي الفرنسي في تصريحات نارية عبر قناة النهار، وهدد فيها بفضح أسماء طلبت منه أموال لينتقل مصطفى محمد لسانت إيتيان، إذا لم تتم الصفقة.

لم يكن رد نادي الزمالك على هوى النادي الفرنسي، بعد أن أعلن نادي الزمالك غلق باب المفاوضات مع سانت إيتيان بشكل نهائي، حتى بعد أن أصدر النادي الفرنسي بيان اعتذار، إلا أن نادي الزمالك ظل على موقفه، ورفض التعامل مع النادي بأي شكل.