وزير الرياضة: استضافة دولتين لمونديال اليد المقبل دليل على عظمة مصر

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ان إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تحمل رقم 28 ، المقرر إقامتها في دولتى السويد وبولندا ، تؤكد عظمة مصر و مدى قوتها في تنظيم البطولات.

وقال وزير الرياضة أن إقامة البطولة في مصر ، وحدها، وخروجها بهذا الشكل المبهر بمشاركة 31 منتخبا ، و الذى نالت مصر عليه إشادات واسعة من مختف دول العالم ، مقارنة بإقامتها بدولتى السويد و بولندا في النسخة المقبلة ، يكشف قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية ، في اى وقت وتحت أي ظروف .

وكشف وزير الرياضة أن وصول السويد والدنمارك للمباراة النهائية يدل على أن منتخب مصر كان مشواره غاية فى القوة ونتائج مصر أمامهما كانت مشرفة، مؤكدا أن سفراء العالم أشادوا بمنتخب مصر والتنظيم الرائع طوال البطولة والإجراءات الطبية المشددة ضد فيروس كورونا.

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وصل الان كأس العالم لكرة اليد ، إلى ستاد القاهرة ، استعداد لتسليمه الى الفريق الفائز من مباراة الدنمارك و السويد ، التي تجمع المنتخبين بعد قليل في نهائي البطولة التي تختتم في السادسة و النصف بصالة الاستاد ، بحضور وزير الرياضة وسفيرى الدولتين على اللقب

ومن المقرر أن يتم تسليم الكأس عن طريق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة ، و وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى ، بالإضافة الى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية .

ومن المنتظر أن يتسلم ممثلي الدولتين الراية التنظيمية للنسخة القادمة ، في حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، و سفيرى السويد و الدنمارك ، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة .