نجم الأهلي لـ دوت الخليج: لا أتوقع تأهل الأهلي لنهائي المونديال.. وهذا الرباعي سيتألق

أكد سمير فوزي نجم النادي الأهلي السابق، أن فرصة المارد الأحمر، كبيرة وتتجاوز نسبة 60% في تحقيق نتائج جيدة، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.

وأضاف فوزري لموقع دوت الخليج: أن نسبة فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري كبيرة تصل إلى 60%، وأن المارد الأحمر اعتدنا منه علي الأداء المشرف دائماً في أي بطولة، وحاصد لكثير من الألقاب، مؤكدا أن تاريخ القلعة الحمراء كبير ويشرف في أي مكان، أما نسبة فوز فريق الدحيل القطري 40% فقط، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري، علاوة على أنه يعتمد في هذه البطولة علي التمويل وليس الفوز باللقب، خاصاً انه تعاقد مع أربع لاعبين أجانب قبل انطلاق المونديال.

وعن لاعبي الأهلي المتوقع أن يقدمون أداءً جيداً أثناء البطولة رد قائلاً: رباعي الفريق الذين أتوقع أن يتألقون أثناء البطولة هم بدر بانون ويعتبر لاعب جيد وسيقدم أداء جيد، وأليو ديانج برغم من الإصابة التي تعرض لها، وعمرو السولية وعلي معلول الذي سيكون الورقة الرابحة للفريق، وقد يكون شخص آخر له دور كبير في البطولة لكن توقعاتي أن هذا الرباعي سيقدمون أداء جيد.