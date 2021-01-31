نجم الأهلي لـ دوت الخليج: لا أتوقع تأهل الأهلي لنهائي المونديال.. وهذا الرباعي سيتألق

أكد سمير فوزي نجم النادي الأهلي السابق، أن فرصة المارد الأحمر، كبيرة وتتجاوز نسبة 60% في تحقيق نتائج جيدة، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.
وأضاف فوزري لموقع دوت الخليج: أن نسبة فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري كبيرة تصل إلى 60%، وأن المارد الأحمر اعتدنا منه علي الأداء المشرف دائماً في أي بطولة، وحاصد لكثير من الألقاب، مؤكدا أن تاريخ القلعة الحمراء كبير ويشرف في أي مكان، أما نسبة فوز فريق الدحيل القطري 40% فقط، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري، علاوة على أنه يعتمد في هذه البطولة علي التمويل وليس الفوز باللقب، خاصاً انه تعاقد مع أربع لاعبين أجانب قبل انطلاق المونديال.
وعن لاعبي الأهلي المتوقع أن يقدمون أداءً جيداً أثناء البطولة رد قائلاً: رباعي الفريق الذين أتوقع أن يتألقون أثناء البطولة هم بدر بانون ويعتبر لاعب جيد وسيقدم أداء جيد، وأليو ديانج برغم من الإصابة التي تعرض لها، وعمرو السولية وعلي معلول الذي سيكون الورقة الرابحة للفريق، وقد يكون شخص آخر له دور كبير في البطولة لكن توقعاتي أن هذا الرباعي سيقدمون أداء جيد.
وعن رأيه في تأهل المارد الأحمر إلي نهائي بطولة العالم للأندية قال: "لا أتوقع تأهل الفريق إلي النهائي، ولكن الذي أتوقعه هو الفوز علي الدحيل بنسبة كبيرة تصل إلى 60%.
والجدير بالذكر أن سافرت بعثة النادي الاهلي الي قطر والذي يستعد لأولي مباراته امام فريق الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، بينما يحتل فريق الدحيل القطري المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق،بينما يحتل فريق الأهلي المصري المركز الثاني برصيد 21 نقطة من أصل 9 مباراة خاضها الفريق.
وحصد النادي الأهلي بطولة إفريقيا النسخة الماضية علي غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 واحرز الأهداف كل عمرو من عمرو السوليه ومجدي "أفشة" للمارد الأحمر بينما سجل للفارس الأبيض شيكابالا.
ويأمل المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط في أولي مباراة له في البطولة.
ويشارك في كأس العالم للأندية كلا من بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري والدحيل القطري ،ويأمل كل منهم في تقديم نتائج جيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الأهلي لـ دوت الخليج: لا أتوقع تأهل الأهلي لنهائي المونديال.. وهذا الرباعي سيتألق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.