ليستر سيتي يسقط بثلاثية أمام ليدز يونايتد

حقق ليدز يونايتد فوزا غاليا علي ليستر سيتي بهدفيين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت علي ملعب كينج باور .

تقدم ليستر سيتي بالهدف الأول عن طريق لاعبة هارفي بارنز بعد صناعة جيمس ماديسون في الدقيقة 13 من أحدث الشوط الأول، لم يمر وقتا كبيرا قبل أن يتعادل ليدز يونايتد عن طريق ستيوارت دالاس بعد صناعة رائعة من باتريك بامفورد في الدقيقة 15 من نفس الشوط، قبل أن يحرز الهدف الثاني لليدز باتريك بامفورد في الدقيقة 71، وأكد جاك هاريسون الإنتصار بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85 من أحداث المباراة وبهذا حقق الفريق فوزا غاليا علي حساب صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرتفع رصيد ليدزيونايتد ل29 نقطة من عشرون مباراة، يحتل بهم الفريق المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة ليستر سيتي في مباراة اليوم، أحرز مهاجمي الفريق 35 هدف بينما تلقي خط الدفاع 36 هدف.

بينما ظل ليستر سيتي بالمركز الثالث، برصيد 39 نقطة من 21 مباراة خاضعها الفريق خلال الموسم الإنجليزي الحالي، أحرز هجوم ليستر 37 هدفا، بينما تلقى خط دفاع الفريق 24 هدفا، وبهذة الهزيمة منح ليفربول فرصة الصعود للمركز الثالث حال فوز الأخير في المباراة القادمة.

مفاجآت في تشكيل ليفربول المتوقع أمام ويست هام اليوم

وجاء تشكيل ليستر سيتي الذي بدأ مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: جوني إيفانز، كاستاني، فوفانا، جيمس جاستن.

خط الوسط: ميندي، مارك البرايتون ، تيليمانس، ماديسون، هارفي بارنيس.

خط الهجوم: بيريز.

بينما جاء تشكيل فريق ليدز الذي خاض مباراة اليوم أمام ليستر سيتي وأنتهت بفوز الفريق علي ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وجاء التشكيل كالتالي:

حراسه المرمى: إيلان ميسلير.

الدفاع: ليام كوبير، إغزيان أليلوفسكي ، باسكال سترويجك ، لوك أيلينج.

الوسط: جاك هاريسون، كالفين فيليبس ، رودريجو مورينو.

الهجوم: رافينها، ستيوارت دالاس ، باتريك بامفورد.

ويلتقي ليستر سيتي في المواجهة القادمة، بيرنلي ضمن أحداث الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي ملعب تيرف مور، في الثالث من فبراير.