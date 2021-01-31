رئيس الوزراء يشهد ختام مونديال العالم لكرة اليد

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ختام نهائي بطولة كأس العالم لليد، المقامة في مصر خلال الفترة من 13 يناير حتي 31 من نفس ذات الشهر بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم.

و من المفترض أن يقوم رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة للمنتخ المنتصر في مباراة اليوم بين الدنمارك والسويد بالتشارك مع رئيس الإتحاد الدولي لليد، كذلك تسليم راية تنظيم النسخة القادمة من المونديال لدولتي السويد وبولندا، والتي من المقرر إقامها في 2023.

وتجمع المباراة النهائية للمونديال التي تستضيفها الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، منتخبي الدنمارك والسويد بعد صعود الفريقيين من الدور نفس النهائي علي حساب فرنسا وإسبانيا ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء اللجنة المنظمة.

و تتكون مراسم توزيع جوائز البطولة من تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول والمنتصر من مباراة اليوم، وكذلك الميداليات الفضية لوصيف البطولة ، و الميدالية البرونزية لمنتخب إسبانيا صاحب المركز الثالث والذي أحتله بعد تغلبه علي منتخب فرنسا منذ قليل، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة، بالإضافة للكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ، ويتم إختتام مراسم البطولة بتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا.

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واستطاع المنتخب الأسباني لكرة اليد أن يفوز بفارق 6 أهداف على المنتخب الفرنسي في مباراة انتهت بنتيجة 35-29، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

ووصل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي بالبطولة وخسر من المنتخب السويدي بنتيجة 32 – 26، فيما تغلب العملاق الدنماركي بطل العالم على إسبانيا في النصف النهائي أيضا بنتيجة 35 -33 .

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وتعد فرنسا صاحبة الرقم الأعلى للفوز ببطولة العالم لليد رجال بفوزها في 6 نسخ سابقة .

وينتظر العالم المباراة النهائية بين الدنمارك والسويد التي تبدأ أحداثها بعد قليل في مباراة تحديد بطل العالم للنسخة التي تحتضنها مصر.

