فيديو.. وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب: ربنا مخلقش الدنيا في 6 أيام إعتباطًا

قال محمد سعفان وزير القوي العامة، أن الهدف الأسمي لوزاته طوال الفترة الماضية كان بشأن الرقمنة والتعاطي مع بيئة تكنولوجيا المعلومات، حتى يتم مواجهة إشكاليات الماضي، مشيرا إلي أنه قبل الانتقال إلي العاصمة الإدارية ستكون وزارة القوي العاملة بها رقمنة بنسبة 100%.

وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب: ربنا مخلقش الدنيا في 6 أيام إعتباطًا

جاء ذلك فى حديثه أمام لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤكدًا علي أن كل شيئ يأتي خطوة بخطوة مواصلا حديثه:" ربنا مخلقش الدنيا في 6إيام اعتباطا"، مؤكدا علي أن الهدف من ذلك كان أن نتعلم في أن كل شيئ يأتي خطوة خطوة.

ولفت وزير القوي العاملة إلي تعاونة مع النواب والتنسيق من أجل التغلب علي جميع الإشكاليات، مشيرا إلي أن الحكومة موقفها واضحه من العمالة الأجنبية في مصر، مستشهدًا بإحدي الجولات له مؤخرًا ومطالبته لأحد أصحاب المصانع بضرورة إتاحة الفرصة للعمالة المصرية علي حساب العمالة الأجنبية، وأن العمالة الأجنبية لا تكون إلا علي مستوي الخبراء فقط.

الجلسة العامة للبرلمان والعمالة الأجنبية

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزيري النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، علي مستوي منظومة النقل والبترول، وذلك فى ضوء حصول حكومة المهندس مصطفي مدبولي علي ثقة النواب فى يوليو 2018حيث برنامجه المقدر بـ4سنوات.

ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمان النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.

ويعد الإسبوع الجاري هو الإسبوع الثالث رقابيا للأعضاء علي الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والذ تلي بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات من جانب الأعضاء أيضا، وأكد علي أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخري أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في إعتبارها وتعمل علي تنفيذها.