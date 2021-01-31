وهدان : لابد من اعادة النظر في في مصروفات تركيب الغاز الطبيعي

طالب النائب الوفدي سيلمان وهدان عضو مجلس النواب وزارة البترول باعادة النظر في تكلفة ورسوم تركيب الغاز الي المنازل موكدا باننا كنا قديما نزف بشري غاز الي مناطق الشعبيه الي صعيد مصيد ولكن هذة الايام الفرحه تنقلب الي حزن شديد بسبب توصيل الغاز لان الفاتوره فيها 40 بند ليس له محل من الاعراب وتكلفتها تزيد علي 4000 الف جنيه متسالا هل هذا الكلام منطقي .

واكد وهدان في كملته في الجلسه العامه اليوم ، خلال تعقيبه علي بيان الوزير طارق الملا وزير البترول ، ان محافظه بورسعيد رقم واحد من البطاله لن تستفيد هذه المحافظه من قطاع البترول اطلاقاوهذا يسبب لنا غزه كبيره جدا مثال حقل ظهر تم منحه الارض ومفيش تعيينات ، مع العلم بان باب الفساد موجود ممن خلال التعاقدات.

واستغرب وهدان من طرح الوزارة لمزايدات وعددها 82 مزايده لم يتقدم الي الا72 شركة فقط هل عندما متسالا عن سبب العزوف عن عدم المشاركه 82 مزايده يتقدملها 72 بالاضافه بان قضايا التحكيم خسر قطاع البترول بالملايين