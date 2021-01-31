تاكيدا لـ دوت الخليج.. إعارة عمر السعيد مهاجم الزمالك إلى الجونة

يأتي إستغناء الزمالك عن مهاجمه بعد التعاقد مع لاعبين من نفس المركز

وافقت إدارة الزمالك علي إنتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض لصفوف الجونة 6 أشهر علي سبيل الإعارة تبدأ من يناير الجاري، يأتي هذا قبل غلق القيد بساعات قليلة.

أتم الجونة التعاقد مع مهاجم الزمالك علي سبيل الإعارة ضمن الإنتقالات الشتوية للدوري الممتاز.

وافقت إدارة الزمالك علي إنتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض لصفوف الجونة 6 أشهر علي سبيل الإعارة تبدأ من يناير الجاري، يأتي هذا قبل غلق القيد بساعات قليلة.

يأتي إستغناء الزمالك عن مهاجمه بعد التعاقد مع لاعبين في نفس المركز ، مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، بالإضافة لسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب.

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وأتم الزمالك التعاقد مع الثنائي من أجل تعويض رحيل مصطفي محمد مهاجم القلعة البيضاء والمنتخب المصري في الفترة الأخيرة، والذي أنتقل لنادي جلطة سراي التركي من صفوف الزمالك المصري.

أقترب سموحة من التعاقد مع عمر السعيد خلال الساعات الماضيه، لكن أستطاع مسئولي الجونة إتمام الصفقة في الساعات الأخيرة.

وأتم نادي الزمالك من ساعات صفقة هامة بالتعاقد مع مهاجم فريق مصر المقاصة مروان حمدي مقابل ثلاثة عشر مليون جنيه، وبعقد يمتد لمدة 4 مواسم تنتهي في 2024.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من بيع مهاجم الفريق مصطفى محمد لنادي جلطة سراي التركي، بعقد إعارة بنية الشراء لمدة موسم ونصف بمبلغ 2 مليون يورو .

ويلتقي الزمالك بزعيم الفلاحين علي ملعب المحلة، في إطار الجولة الحادية عشر من جدول الدوري الممتاز.

يسعى الزمالك لتأميين موقف الصدارة، حيث يحت الفارس الأبيض المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات ويأتي خلفه غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، سجل مهاجمي الزمالك 16 هدف، بينما تلقي خط الدفاع الزمالكاوي 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري الممتاز.