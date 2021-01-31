وزير البترول للنواب: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أولوية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أولوية أولى لنا في الفترة الراهنة، مشيرا إلى السعي لتوصيل الغاز للمدن البعيدة عن طريق الغاز المضغوط باستخدام التكنولوجيا.
جاء ذلك ردا على شكاوى النواب من زيادة تكاليف توصيل الغاز للمنازل، أكد الوزير في تعقيبه على ملاحظات الأعضاء أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وأعلن وزير البترول، أنه متاح التقسيط في بعض الحالات، مشيرا إلى أنه وفقا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من الممكن أن يتم توصيل الغاز مجانا لبعض الفئات التي تستحق.
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