البرلمان يرفع جلساته ويحيل بيان البترول للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الجلسة اليوم، شهدت إلقاء بيان وزيرى النقل والبترول، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج كلا الوزارتين، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
ويعاود المجلس الانعقاد غدا الاثنين، للاستماع إلى بيان وزيرا المالية، والتضامن الاجتماعى.
وأحال المجلس بيانات الوزراء، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
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