طارق الملا يكشف أمام النواب إنجازات وتحديات وزارة البترول والثروة المعدنية

جدة - نرمين السيد - كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خلال حديثه، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، حول أهم إنجازات الوزارة منذ تولى حقبتها، وكذلك خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة.





وتقدم وزير البترول، بالتهانى لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لنيله ثقه النواب فى رئاسة المجلس النيابى، وكذا وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العنين، مهنئًا أيضا أعضاء مجلس النواب. لتحميل الملف اضغط هنا

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