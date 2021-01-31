وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة في وزارة الداخلية لتقديم التهنئة بعيد الشرطة (صور)

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد الشرطة.

فى بداية اللقاء أكد الفريق أولمحمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى - أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق إحدى فصول النضال الوطنى التى ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود ، وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة فى وجدان الوطنية المصرية.. سيذكر التاريخ بكل الإعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وإستقراره.