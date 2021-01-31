احذروا الفاكهة.. طرق انتقال فيروس نيباه وسبب زيادة الوفيات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس "نيباه" يستطيع أن ينتقل بين الحيوانات والبشر ولكن لا داعي للقلق، لأنه لا يوجد أي حالات بالصين حتى الآن أو قبل ذلك.

وأكد "عنان"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الفيروس تتم الإصابة به عبر الخفافيش وخاصة من نوع يدعى "خفاش الفاكهة" المصاب بالفيروس ثم يأكل الثمار وبعد ذلك يحدث الآتي:

1 - شخص يأكل الفاكهة من دون غسلها.

2 - حيوان يأكل الفاكهة المصابة (غالبا خنزير أو ماشية) ويمرض وغالبا يموت ويعدي الحيوانات الأخرى والإنسان عن طريق التعامل أو الإنسان يأكل من لحم ملوث.

3 - الفيروس (Nipah virus) حيواني المصدر (zoonotic) ينتقل إلى البشر من الحيوانات، وبعض الحالات رصدت كعدوى من شخص لشخص.

4 - في الأشخاص المصابين يتسبب في أمراض الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ القاتل (encephalitis) وفي حالات كثيرة ليست هناك أعراض أو أعراض خفيفة، ولكن وفياته عالية وقد تصل لـ ٧٥% من المصابين.

5 - هو فيروس قديم وظهر في ماليزيا وسنغافورة ثم بنغلاديش والهند، وكان استهلاك الفاكهة أو منتجات الفاكهة (مثل عصير النخيل الخام) الملوثة بالبول أو اللعاب من خفافيش الفاكهة المصابة هو المصدر الأكثر احتمالًا للعدوى.

حدد "عنان"، طرق الوقاية من عدوى فيروس "نيباه"، ومنها تجنب التعرض للخنازير والخفافيش المريضة في المناطق التي يوجد بها الفيروس (وليس في مصر مشكلة)، وعدم شرب عصارة النخيل الخام التي يمكن أن تكون ملوثة بخفاش مصاب، أثناء تفشي المرض، فالوقاية أسهل بكثير من كورونا، وسهل السيطرة عليه، وفي كل مرة ظهر فيها "نيباه" تمت السيطرة عليه بسهولة، كما حصل في الهند في 2018، حيث تمت السيطرة عليه بعد 17 وفاة فقط.