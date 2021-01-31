المخرجة هالة خليل تتعافى من كورونا

أكدت المخرجة هالة خليل اليوم الأحد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فترة من الإصابة بالفيروس.

وقالت هالة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن نتائج التحاليل الأخيرة جميعها جاءت سلبية"، مضيفة "أن تجربة الإصابة بكورونا قاسية ومؤلمة للغاية، ولكنني بفضل الله تمكنت من اجتيازها بعد صبر ومعاناة، فضلا عن الدعم الكبير الذي تلقيته من أسرتي وعائلتي وأصدقائي".

يذكر أن هالة خليل هى إحدى المخرجات اللاتي أثبتن نجاحهن في السنوات الأخيرة، فقد درست الهندسة ثم تركتها بعد ذلك لشغفها وعشقها للسينما، حيث قدمت عددا من الأفلام السينمائية من تأليفها وإخراجها، وهي "أحلى الأوقات"، و"قص ولصق"، و"نوارة".