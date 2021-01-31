أكدت المخرجة هالة خليل اليوم الأحد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فترة من الإصابة بالفيروس.
وقالت هالة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن نتائج التحاليل الأخيرة جميعها جاءت سلبية"، مضيفة "أن تجربة الإصابة بكورونا قاسية ومؤلمة للغاية، ولكنني بفضل الله تمكنت من اجتيازها بعد صبر ومعاناة، فضلا عن الدعم الكبير الذي تلقيته من أسرتي وعائلتي وأصدقائي".
يذكر أن هالة خليل هى إحدى المخرجات اللاتي أثبتن نجاحهن في السنوات الأخيرة، فقد درست الهندسة ثم تركتها بعد ذلك لشغفها وعشقها للسينما، حيث قدمت عددا من الأفلام السينمائية من تأليفها وإخراجها، وهي "أحلى الأوقات"، و"قص ولصق"، و"نوارة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخرجة هالة خليل تتعافى من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.