شاب مصري بالخارج: الدولة المصرية تؤمن بأن الشباب قاطرة المستقبل

استعرض عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج تجاربهم الملهمة مع مبادرة وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج وكيف ستسهم الاستراتيجية الوطنية في تحقيق مزيد من التفاعل والتواصل سواء فيما بين هؤلاء الشباب أو بينهم وبين وطنهم الأم مصر، خلال فاعلية الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" التي انطلقت بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.
استهل الحديث الشاب المصري "سيف صالح"، الذي تخرج في جامعة "كينجز كولدج" لندن ببريطانيا، وقال إن إطلاق استراتيجية الاتصال بشباب الدارسين في الخارج، والتي تقدمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يعد خطوة إيجابية للتواصل الفعّال بين شباب مصر الدارسين بالخارج، وخير ترجمة فعلية لشعار "تمكين الشباب" الذي أطلقته القيادة السياسية، إيمانًا من الدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة المستقبل، لإتاحة التواصل وتبادل الفرص والخبرات بين شباب مصر الدراسين بالخارج، للاستفادة الفرص المتاحة وتبادلها فيما بينهم.
وأضاف صالح أن مشاركته مع وزارة الهجرة في البرامج التي تقدمها لشباب مصر الدارسين بالخارج، وسط ظروف توقف الجامعات جراء جائحة كورونا، أتاح له رؤية إنجازات الدولة المصرية عن قرب بزيارة المشروعات والمدن المتكاملة التي أطلقتها مصر مؤخرًا، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتوفير حياة كريمة لقاطني العشوائيات، بجانب توفير منح تدريبية لشباب الدارسين بالخارج في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للتعرف على حجم الإنجازات في الدولة المصرية، مضيفًا أن تدربه بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أتاح له التعرف عن قرب عن حجم ما تقوم به الدولة المصرية وسط أعباء لا تنتهي، مشيدًا بدور وجهود وزيرة التخطيط د. هالة السعيد.وبدأت اليوم فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتعد الاستراتيجية إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفة ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.
وتتضمن الاستراتيجية ربطا لشباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.
وفي إطار استدامة التواصل مع أبنائنا الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة تقرر تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض، خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.
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