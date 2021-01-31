رسميا.. باسم مرسي في المقاصة لمدة 3 سنوات

انتقل باسم مرسي لاعب الزمالك السابق إلى فريق مصر المقاصة منذ دقائق، منتقلا من فريق الإنتاج الحربي، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.
وتعاقد الزمالك من ناحية أخرى مع كلا من مروان حمدي قادما من فريق مصر المقاصة بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم بقيمة 13 مليون جنيه، كما تعاقد مع نجم ذئاب الجبل التونسي سيف الدين الجزيري، لتدعيم خط الهجوم.
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