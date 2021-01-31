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رسميا.. باسم مرسي في المقاصة لمدة 3 سنوات

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انتقل باسم مرسي لاعب الزمالك السابق إلى فريق مصر المقاصة منذ دقائق، منتقلا من فريق الإنتاج الحربي، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وكان باسم مرسي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الزمالك خلال اساعات القليلة الماضية، كأحد البدائل التي طرحت ليكون مهاجم الزمالك بعد رحيل مصطى محمد، إلا أن بعض الأصوات داخل نادي الزمالك عارضت قدومه لعدة أسباب منها كبر سنه، وكونه مثير دائما للجدل والمشاكل، وذلك ما جعل موقفه ضعيف بين منافسيه من البدائل المطروحة.

وتعاقد الزمالك من ناحية أخرى مع كلا من مروان حمدي قادما من فريق مصر المقاصة بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم بقيمة 13 مليون جنيه، كما تعاقد مع نجم ذئاب الجبل التونسي سيف الدين الجزيري، لتدعيم خط الهجوم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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