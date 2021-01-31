بيراميدز يتعاقد رسميا مع هدف الأهلي والزمالك

أعلن نادي إنبي إنضمام أسامة جلال مدافع الفريق الاول لصفوف بيراميدز بعقد يمتد ل3 سنوات ونصف بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي موافقة الفريق البترولي علي إنتقال اللاعب لصفوف بيراميدز.

وتكلفت الصفقة حوالي 18 مليون جنية مصري، سيدفع فريق بيراميدز 8 مليون كدفعة أولي، وسيحصل علي 10 ملايين جنية مقسمة علي 6 شهر بواقع 3 مليون بعد شهرين، ونفس المبلغ في الشهريين التاليين، بالإضافة ل4 مليون في الشهر السادس حال حصول الفريق علي البطولات.

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وشدد نادي أنبي علي وضع بند يفيد بإستفادة النادي البترولي ب20% من الصفقة حال إعادة بيع اللاعب لأي فريق أخر.

أرتبط أسم أسامة جلال خلال الفترة الماضية بالأهلي والزمالك، وأشارت تقارير لوجود مفاوضات متقدمة للزمالك مع اللاعب، الإ أن إدارة بيراميدز نجحت في التعاقد مع اللاعب الشاب.

وكان أسامة جلال لاعب إنبي، ومنتخب مصر الأوليمبي، قد أكد أن هناك بعض العروض الجادة من عدة أندية ومازالت المفاوضات مستمرة وأبرزها مفاوضات الأهلي.

وقال أسامة في تصريحات إذاعية: " أتمنى انتهاء المفاوضات بالشكل الذي يرضي إدارة نادي إنبي، لا زال عقدي سارٍ حتى صيف 2022".

وتابع: " نادي إنبي رفض عرضا من ناسيونال ماديرا البرتغالي".

وعن مفاوضات بيراميدز، قال: " أسعار اللاعبين هبطت كثيرًا بعد فترة كورونا وبالتالي الانتقال لأي نادٍ لابد أن يكون بسعر معقول".

لفت أسامة جلال صاحب ال23 عام الأنظار خلال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عام 2019، والتي توجت بها مصر، وبالتالي الصعود لنهائيات طوكيو 2022.

ويواجه الجونة الإنتاج الحربي ضمن أحداث الجولة القادمة من الدور يالمصري الممتاز، علي ملعب خالد بشارة بالجونة.

يحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعهم الفريق من 10 مباريات، يأتي الجونة خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.