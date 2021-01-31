ميمي جمال تتصدر "التريند" بعد اعتزالها الفن

ميمي جمال تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء اعلانها اعتزالها للتمثيل، اليوم الأحد، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".

ميمي جمال تعتزل الفن

أوضحت الفنانة ميمي جمال، خلال المداخلة، أن السبب وراء اعتزالها والذي لايزال مصدر حزن لها هو أنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين في المنزل أما خارجه فكل منهما لديه عمله، لافتة إلى أن زوجها كان سندا وظهرا وعشرة عمر، وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة، وبعدها شاركت في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي، ومن ثم قررت اعتزال الفن.

وأشارت ميمي جمال، إلى أنها تريد تعويض الفترة التي مرت من حياتها مع أسرتها وحتى ترتاح بعد مسيرتها الطويلة في عالم الفن، مؤكدةً أن قرار الاعتزال مريح لها نفسيًا بشدة، وذلك لأنها "تعبت" في الفترة الماضية.

أعمال ميمي جمال

شاركت الفنانة ميمي جمال في العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية، حيث كانت بدايتها الفنية في مرحلة الطفولة من خلال فيلم "أقوى من الحب"، واتجهت بعد ذلك للمسرح مع فريق الفنانين المتحدين والقطاع الخاص، فقدمت "نمرة 2 يكسب وعش المجانين".

قدمت عدة أعمال سينمائية في بدايتها ومنها، "لصوص لكنكن ظرفاء، شيء من الحب، عالم عيال عيال" وشاركت في الكثير من الأعمال في الدراما التليفزيونية وكان منها "عائلة الحاج متولي" مع الفنان الراحل نور الشريف، ومسلسل الباطنية مع صلاح السعدني".