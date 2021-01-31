عاجل.. الدنمارك بطل العالم لكرة اليد 2021

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، التي استضافتها مصر خلال هذا الشهر، بعد الفوز على منتخب السويد في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بنتيجة (26-24).

انتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين بنتيجة (13-13).

وتأهل منتخب الدنمارك بعد الفوز المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، تأهل منتخب السويد إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على فرنسا .

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي تصل فيها الدنمارك إلي نهائي بطولة العالم لليد، وذلك بعدما حصلت علي البطولة في نسختها الماضية أمام النرويج 31-22، في نسختها السادسة والعشرين التي استضافتها الدنمارك وألمانيا وأقيمت في 2019.

وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات البطولة بعد الخسارة أمام المنتخب الدنماركي في الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا، ملحمة تاريخية أمام المنتخب الدنماركي بطل العالم والأولمبياد، في ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وتأخر المنتخب الوطني أمام الدنمارك في الشوط الأول بنتيجة (13-16)، قبل أن يعادل لاعبو منتخبنا النتيجة في الشوط لتصبح النتيجة مع صافرة النهاية (28-28).

وفي الوقت الإضافي الأول الذي لعب على شوطين كل شوط 5 دقائق، حافظ لاعبو منتخبنا الوطني على فرص الفوز وتمسكوا بالأمل لينتهي الوقت بالتعادل (34-34).

وبعد التعادل، دخل المنتخبان وقتا اضافيا ثانيا لمدة 10 دقائق على شوطين، أحرز كل فريق منهما هدفا، لينتهي بالتعادل (35-35).

وفي ركلات الجزاء سجل المنتخب الدنماركي 3 أهداف وأهدر كل من أحمد الأحمر وعلي زين ركلة لكل منهما، لتنتهي الضربات الترجيحية بنتيجة (4-3) للدنمارك.