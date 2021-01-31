محمد صلاح فوق الجميع..الفرعون المصري يحكم البريميرليج بـ 15 هدفا

حقق ليفربول فوزا ثمنيا علي حساب المضيف ويست هام ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح وقاد الفريق الإنجليزي للإنتصار علي ملعب لندن الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف محمد صلاح

أفتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة من محمد صلاح بباطن القدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وعاود محمد صلاح التسجيل للريدز في الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة لصالح فريق الريدز، وصلت الكرة إلى شاكيري في جهة اليسار فأرسل عرضية مميزة إلى داخل منطقة الجزاء إستلمها محمد صلاح بشكل رائع ثم قام بلمس الكرة بقدمه اليمنى لمسة رائعة سكنت يسار الشباك.

ظلت المباراة علي نفس النتيجة مع محاولات مستمرة من جانب الفريقين حتي سجل فينالدوم الهدف الثالث لليفربول بعد تمريرة من فيرمينو من يمين منطقة الجزاء قابلها فينالدوم بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى معلنة الهدف الثالث للريدز، وقلص داوسون الفارق لصالح ويست هام ، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كرايج داوسون بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف الشباك .

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صدارة الهدافين

عزز محمد صلاح موقف صدارة الهدافيين، حيث ارتفع رصيد اللاعب ل15 هدف بعد تسجيل هدفيين مباراة اليوم، ويبتعد اللاعب بفارق ثلاث أهداف عن أقرب منافسيه، في إشارة واضحة لنية الدولي المصري في إستعادة لقب هداف البريميرليج مرة أخري.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

أرتقي ليفربول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطة جمعهم الفريق من 21 مباراة خضاعها رفاق محمد صلاح مستغلا تعسر ليستر سيتي الانجليزي في مباراة اليوم أيضا، سجل الفريق 42 هدفا في المباريات الماضية، وتلقى الريدز 21 هدفا حتي الأن.

وظل ويست هام في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة من 21 مباراة خاضعها الفريق، سجل هجوم الفريق 31 هدفا، وتلقى دفاع الفريق 27 هدفا.

