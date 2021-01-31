بريطانيا تعلن استعدادها لتقديم اللقاحات لدول أوروبا بشروط

كشفت وسائل إعلام عالمية عن استعداد الحكومة البريطانية لتقديم اللقاحات لدول أوروبا، بشرط ألا يؤثر على سير التطعيم لديها.

ارتفاع حالات كورونا بفنزويلا وانخفاضها بإيطاليا وتحذيرات في تايلاند

انخفاض معدل وفيات كورونا في بريطانيا

يذكر أن عدد الوفيات بكورونا في بريطانيا شهدت معدلات منخفضة حيث سجلت 587 وفاة بمرض كوفيد-19 اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، وذلك انخفاضا من 1200 وفاة في اليوم السابق، و21088 إصابة بالمرض في تراجع عن اليوم السابق أيضًا.

يذكر أن تلك الأرقام لحالات الوفيات المسجلة هذه كانت لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا " كوفيد -19"، خلال الأيام الثماني والعشرين الماضية، وأظهرت بيانات رسمية أن 8.98 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقية من المرض بارتفاع عن رقم 8.38 مليون الذي أُعلن أمس السبت الموافق 20 يناير 2021.

بريطانيا: تلقي حوالي 9 ملايين شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وفي سياق متصل أعلنت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، عن اقتراب المملكة المتحدة من الوصول إلى حوالي 9 ملايين شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وأظهرت الأرقام الرسمية اليوم أن 598 ألفا و389 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا أمس السبت، ليصبح إجمالي متلقي الجرعة الأولى 8 ملايين و977 ألفا و 329 شخصا.

ولفتت أن هناك 10 آلاف و 621 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية، ليصبح الإجمالي 491 ألفا و53 شخصا يتلقوا الجرعة الثانية في البلاد.

بريطانيا تغرم 72 شخصا اخترقوا قوانين مكافحة كورونا

وعلى صعيد أخر أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم تغريم 72 شخصًا اخترقوا القوانين المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا بالتجمع في حفل على مركب بمنطقة "إيلينج"، ووصلت الشرطة إلى موقع المركب الراسي بعد تلقيها إخطارا بتجمع أكثر من 15 شخصًا في مكان مغلق مساء أمس، وتم إخطارهم بتوقيع غرامة مالية قدرها 800 جنيه إسترليني لكلا منهم، كما تم التعرف على منظم الحفل وإبلاغه بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه استرليني.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها بريطانيا على مواطنيها وكل المتواجدين على أراضيها، للحد من انتشار فيروس كورونا.