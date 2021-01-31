تقدير كامل الوزير وبيزنس طارق الملا...حصاد الأحد البرلماني"تفاصيل كاملة"

المستشار أحمد مناع، يتولي رسميا الأمانة العامة للبرلمان، وذلك بمشاركته بالجلسة العامة اليوم الأحد، في الوقت الذي تقدم حنفي جبالي بالتهنئة.

بيان وزير النقل

· قال أنه قام بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء النواب بمقر الوزارة لتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع النقل وبحث الطلبات التي يتقدمون بها بهدف زيادة حجم الإنجاز فى هذا القطاع الحيوى وفى إطار خطة وزارة النقل.

· أكد أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف فى كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري فى تقرير التنافسية الدولية .

· قال أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة منها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وكذلك تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

· السياسات تتضمن رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-) ، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

· قال أن مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتي 2024، تضمنت التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1522مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1273 مشروع بإجمالى تكلفة 355.6 مليار جنيه وجارى إستكمال تنفيذ عدد 760 مشروع بإجمالى تكلفة 495 مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 140 مشروع بإجمالى تكلفة 671,4 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 .

· قال إن إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل ( 2014-2024 ) تشمل 464 مليار جنيه طرق وكباري ، و220 مليار جنيه سكة حديد ، و757 مليار جنيه مترو الانفاق والجر الكهربائي ، و63 مليار جنيه النقل البحري ، و15 مليار جنيه الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية ، و3 ميارات جنيه النقل النهري

تعقيبات النواب

· لاقي بيان وزير النقل تقدير وتصفيق كبير، حيث أنها لأول مرة علي مدار بدء الفصل التشريعي الثاني أن يصحب أي من بيانات الوزراء تصفيق الأعضاء، وشط إشادات كبيرة بدور المؤسسة العسكرية وأيضا دور وزارة النقل في النهوض بمنظومة النقل حيث وصل الأمر لوصف النائب محمد مدينة عن حزب الوفد الوزير بأفضل أفضل وزير في العالم، ولو أجريت مسابقة سيكون أول الفائزين بها.

· النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، طالب بضرورة فض الإشتباك بقانون الملاحة الداخلية، لتعظيم الإستفادة من النقل النهرى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك قطاع عريض فى مصر لايعرف النقل النهرى فى مصر، وقال قرقر، شهادتى مجروحة فى المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق الهام فى مصر فالكل يعلم مجهوداته يوميا ، داعيا كل القطاعات والمسئولين ان تحذو بحذوه .

· صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، قال أن ما يحدث في ملف النقل من إنجازات "إعجاز"، مشيرا إلى أن السكة الحديد لم تر أي تطور في الفترة الماضية مثلما يحدث الآن مشيرا إلى أن الوزير سابق الزمن في هذا الملف من عمليات تطوير غير مسبوقة.

· النائب الوفدي محمد مدينة، قال إنه لو كانت هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم، لسارع مجلس النواب بترشيح وزير النقل كامل الوزير لهذه المسابقة، متابعا نثق أنك أفضل وزير في العالم، ولو كانت هناك مسابقة من أجل ذلك لاستحققت اللقب نظرا لإنجازاتك الكبيرة.

· النائب محمد سلطان قال أن وزارة النقل تقوم تسهيلات مختلفة وإعفاءات منها لأصحاب مرض السرطان ومرافقيهم، متسائلًا لماذا لم تقدم الوزارة إعفاءات بشأن دعم السياحة الداخلية وخاصة فى الشتاء حيث حث المواطنين علي التوجه للمناطق السياحية التى يستخدم فيها القطارات لمسافات كبيرة مثل الأٌقصر وأسوان، وسيكون لذلك فوائد كثيرة خاصة بعدما تعرضت السياحة لأزمات فى ظل كورونا.

· مصطفي بكري قال أن مايفعله كامل الوزير بوزارة النقل معجزة حقيقية، قائلا:"لو كل الوزراء كالفريق كامل لتغير حال مصر، ولكان الرئيس ترجم مايريده، رأيت الوزير مرتين في قنا على الكوبري بين قوص ونجاده، قابلته في مطار أسيوط، والتقيته في سوهاج، هو رجل لايعرف الهدوء...الوزير كامل الوزير حول شركات خاسرة إلى ناجحة، ياريتك تتولى وزارة قطاع الأعمال، لتخليصنا مما يتعرض له المجلس من انتقادات".

تعقيب الوزير

كامل الوزير، وزير النقل، أعلن تفاصيل تعوضيات الأهالي بسبب التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قائلا:"لم نخرج أحد من بيته قبل تعوضيه سواء تعويض نقدي أو شقة بديلة، قائلا: نحن حريصين على أهاليناو أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، قائلا: مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه.

كامل الوزير، أن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها، قائلا: "المحافظات كلها زي بعضها الصعيد زي وجه بحري". وقال الوزير: لا ندخر جزء في تنفيذ كافة المشروعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء في مشروعات جديدة كل المزلقانات سيكون لها كباري من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

بيان وزير البترول

· وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قال أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

· أكد أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر ، وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث. ، والوزارة تعمل علي تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2025 تستهدف الوصول إلي توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة.

· قال أن الوزارة استهدفت تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز مؤكدا علي أن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في العديد من المناطق وخصوصا في منطقة البحر الأحمر وهي الأول مرة ،أن الوزارة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، مؤكدا أن مجلس النواب ساهم في تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.

· قال أن الاكتشافات الأخيرة أسفرت عن تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز 47 زيت خام + 15 غاز بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020، مع تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بداية النشاط.

تعقيبات النواب

· النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية وجه ثلاثة أسئلة للمهندس طارق الملا وزير البترول قائلا السؤال الأول يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى وافق أعضاء مجلس النواب عليها فى الفصل النتشريعى السابق حيث كان أحد اهدافها اكتشاف الثروات التى يستطيع الوطن الاستفادة بها داخل حدوده وتابع قائلا نريد أن نعرف إلى أين وصلت نتائج الاتفاقية، جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير البترول الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، وأضاف رشاد السؤال الثانى هو متى سيكون لدينا اكتفاء ذاتى فى مجال البترول ومشتقاته، أما السؤال الثالث الذى طرحة النائب رشاد فهو عن المثلث الذهبى للصعيد قائلا متى نشعر أننا بدانا بالفعل تحقيق هذا المشروع الذى يحلم به أهل الصعيد.

· النائب حسام عوض رئيس لجنة الطاقة بالمجلس قال بأن اللجنة ستناقش بيان وزير البترول بالتفصيل، مضيفا كأحد نواب البحر الأحمر أتساءل لماذا لا يكون هناك نشاط مجتمعى لشركات النشاط البترولى فى رأس غارب والغردقة، مؤكدا وجود مشكلة فى توصيل الغاز الطبيعى ببعض مناطق الغردقة كما أن القصير تعانى من نقص أسطوانات الغاز.

تعقيب الوزير

· طارق الملا، وزير البترول قال أن الوزارة لديها برنامج خاص بالإهتمام بالشباب وتمكينهم، مضيفا، استطعنا من خلال علاقتنا مع الشركات العالمية، توفير فرص عمل للشباب بالخارج وتدريبهم ليعودوا إلى مصر يتولوا مناصب قيادية فى الشركات المختلفة، وهو ما شهدته الفترة الماضية.

· واضاف الملا، خلال تعقيبه على كلمات النواب، بشأن استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل رغم إنتاجنا الكبير من الغاز،:" بالفعل حققنا الإكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى، منذ عام 2018، ولكن اسرائيل لديها انتاج من الغاز وليس لديها تسويق"، متابعا، نستورد من اسرائيل والأردن غاز بهدف تسييله وتصديره عقب ذلك، كنوع من أنواع التجارة. واشار إلى أهمية تجارة الغاز والصناعات التى تقوم عليه، وأن يكون هناك بورصة للغاز فى منطقة الشرق الأوسط.

· وحول أسئلة النواب بشأن تعيين مساعدين للوزير، أوضح الوزير، انه استفاد من قرار مجلس الوزراء الذى يسمح للوزراء بالإستعانة بمساعدين لهم، وقمنا بتعيين مساعدين للوزير بعد استيفاء كل الاجراءات اللازمة فى ذلك .

لجنة القيم

تمسك النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بموقفه بشأن الإتهامات الموجهة له في الإساءة لأحد الأحزاب المصرية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكدا علي مخالفته للائحة والدستور فيما هو منسوب إليه، وذلك بعد أن حضر التحقيق أمام لجنة القيم مساء الأحد، والتى قررت تأجيل التحقيق لجلسة لاحقة تنتهي فيه لقرار نهائي بشأن النائب محمد عبد العليم داود.

مجلس الشيوخ

· المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ استقبل سفير اوكرانيابالقاهرة، والذي قام بتقديم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ معبرا عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية، حيث أعرب السفير الاوكراني عن رغبته في انشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الاوكراني.

· المستشار عبد الوهاب استقبل أيضا ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة الاستعلامات حيث أكد أن مجلس الشيوخ يمثل جزءاً مهماً من تاريخ مصر البرلماني وانه عاد في توقيت شديدة الأهمية.. مشدداَ على اعتزازه بهذا الموسسة التشريعية العريقة.، واستقبل أيضا محمد منير الإسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة بحضور الدكتور احمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، معربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من ١٢٠ سنة.

بيزنس...وزير البترول يكشف كواليس استيراد الغاز من إسرائيل رغم الاكتفاء المصري