مدبولى: مصر نظمت مونديال اليد بنجاح ملحوظ رغم جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، كأس بطولة العالم لكرة اليد، لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال فى نسخته الـ28 إلى مسؤولى دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.





جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء، للمباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد للرجال "مصر 2021" فى نسختها السابعة والعشرين بين منتخبى الدنمارك والسويد، بالصالة المغطاة بستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى للعبة، وأعضاء اللجنة المنظمة، كما حضر المباراة الختامية عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وسفيرا الدنمارك والسويد.

وقال مدبولى، إن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ، فى وقت لا تزال جائحة كورونا تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم، مضيفا: "لقد كنا أمام اختبار حقيقى، استطعنا اجتيازه بتفوق، وشهدت لنا بذلك بعثات الدول المشاركة فى البطولة".

وأشاد رئيس الوزراء، بالأداء القوى المُشرف للمنتخب الوطنى المصرى لكرة اليد، الذى أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه، قبل أن يخرج من دور الثمانية أمام الدنمارك، حامل اللقب، بنتيجة 38-39.

وشهدت مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثانى، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذى حل فى المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا، وخلال حفل الختام وتوزيع الجوائز، تم عرض فيلم تسجيلى قصير تضمن أبرز اللقطات التى تم التقاطها خلال البطولة.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقى تنظيم البطولة على أرض مصر فى ظل تحدى تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.

من جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد: "نجحنا فى تنظيم البطولة، لقد كانت سيمفونية ناجحة، حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وهنأ مصطفى، فريق الدنمارك على فوزه بالبطولة، كما توجه بالشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على تنظيم المونديال فى هذا الظرف الاستثنائي، وقدم شهادة تقدير لرئيس الوزراء، عرفانا وتقديرا للجهود المبذولة من الوزراء المعنيين لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف.