وزارة الرياضة تنفى تحويل مركز شباب بمحافظة سوهاج إلى حظيرة مواشى

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية فيديو بشأن تحويل مركز شباب نجع العرب بمحافظة سوهاج إلى حظيرة مواشى، وقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أى من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى حظيرة مواشى، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بمراكز الشباب نهائيًا.





وأضحت أنه لا يوجد أى مركز شباب فى محافظة سوهاج يحمل اسم نجع العرب، وأن الأرض المتداولة فى الفيديو غير تابعة للوزارة باعتبارها أرض طرح نهر يتعذر إقامة أى منشآت رياضية عليها وفقاً للقرار رقم 92 لسنة 2003، مُشيرةً إلى أن هناك 175 مركز شباب بمحافظة سوهاج منها 13 مركزاً تابعاً للجنة الأولمبية، إلى جانب 35 نادى "هيئة رياضية"، و10 أندية هيئات خاصة، و42 لجنة رياضية. وفى سياق متصل، تم تطوير 32 مركز شباب على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و150 ألف جنيه، كما يوجد أكثر من 120 ملعباً خماسياً على مستوى مراكز المحافظة تابعين للوزارة بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.

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