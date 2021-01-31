مستشار الرئيس للصحة: وفيات كورونا الحالية حصيلة ارتفاع الإصابات قبل 3 أسابيع 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تناول كافة الأمور المتعلقة بأزمة وباء كورونا على المستوى القومى والاحتياطات والاستعدادات لمواجهة مخاطر الفيروس.

أضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر قناة المحور، أن وباء كورونا لم يختفى فى مصر أو العالم، ولكن هناك تناقص فى عدد الحالات عندنا، وعلينا أن نكون حذرين ونتعامل بكل حرص حتى نقلل من انتشار المرض.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن زيادة أعداد وفيات كورونا فى الفترة الحالية، هى حصيلة الفترة التى ارتفعت فيها إصابات كورونا فى الأيام الماضية، متابعا: "وفيات كورونا الحالية انعكاس للأسابيع الثلاثة الماضية".

وتابع: "اللقاحات التى اعتمدت حتى الآن هى 5 أو 6 لقاحات، ونحن نتعامل مع اللقاحات التى اعتمدت فى بلادها وأجريت عليها جميع التجارب الإكلينيكية والسريرية، وهناك لقاحات ستؤخذ على جرعة واحدة وهو لقاح جونسون آند جونسون"، مشددا على ضرورة الالتزام بالوقاية من الفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية، لأن الوقاية هى خط الدفاع الأول والأقوى ضد كورونا.