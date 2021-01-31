وزير البترول: نستورد الغاز بهدف تسييله وإعادة تصديره للخارج 

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة لديها برنامج خاص بالإهتمام بالشباب وتمكينهم، مضيفا: استطعنا من خلال علاقتنا مع الشركات العالمية، توفير فرص عمل للشباب بالخارج وتدريبهم ليعودوا إلى مصر يتولوا مناصب قيادية فى الشركات المختلفة، وهو ما شهدته الفترة الماضية، جاء ذلك خلال تعقيب النائب على كلمات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأضاف الملا، عن استيراد الغاز الطبيعى رغم إنتاجنا الكبير من الغاز،:" بالفعل حققنا الإكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى، منذ عام 2018، متابعا، نستورد غاز بهدف تسييله وتصديره عقب ذلك، كنوع من أنواع التجارة، مشيرا إلى أهمية تجارة الغاز والصناعات التى تقوم عليه، وأن يكون هناك بورصة للغاز فى منطقة الشرق الأوسط.

وحول أسئلة النواب بشأن تعيين مساعدين للوزير، أوضح الوزير، انه استفاد من قرار مجلس الوزراء الذى يسمح للوزراء بالإستعانة بمساعدين لهم، وقمنا بتعيين مساعدين للوزير بعد استيفاء كل الاجراءات اللازمة فى ذلك .