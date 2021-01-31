أحمد أحمد يتحدث لأول مرة عقب عودته لرئاسة الاتحاد الأفريقي

رحب الملاجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» بقرارات لجنة الطوارئ برئاسة كونستنت عماري التي قضت بعودته الى منصبه من جديد بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تعليق العقوبات الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، وقال أحمد أحمد في أول تعليق رسمي على عودته الى منصبه كرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم: "أشكر بحرارة كونستانت عماري على توليه الرئاسة في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف أحمد أحمد: "أشكر عماري على وجه الخصوص، لتنفيذ بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقامة حالياً بالكاميرون ببراعة". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عودة أحمد أحمد لمنصبه رسمياً بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بتجميده 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

وأكد "كاف" في بيان رسمي اليوم الأحد أن كونستانت عماري نائب رئيس الاتحاد الافريقي والقائم خلال الأشهر الماضية بمهام الرئيس دعى أحمد أحمد لمباشرة مهام منصبه من جديد بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية الأخير. وعقدت لجنة الطوارئ اليوم الأحد بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعاً عن طريق الفيديو كونفرانس انتهت فيه الى عودة أحمد احمد الى مهام عمله من جديد كرئيس.