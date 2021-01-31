النائبة سها سعيد: استراتيجية شباب الدارسين بالخارج ثمرة سياسات الدولة للتواصل مع أبنائها (فيديو)

وجهت النائبة سها سعيد أمين، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة خلال مشاركتها فى فعالية إطلاق "استراتيجية شباب الدارسين بالخارج، موضحة إن مشاركة شباب التنسيقية في فعالية اليوم لإطلاق "استراتيجية شباب الدارسين بالخارج" لعرض تجربة الدولة المصرية في دعم الشباب، مؤكدة أن ضخ دماء جديدة من شباب الدارسين بالخارج في شرايين الجهاز الإداري للدولة المصرية يعمق فرص تبادل الخبرات مع نظرائهم بالداخل.

وأضافت سعيد أن أعضاء التنسيقية يتابعون باهتمام ما تقوم به وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج ويثمنون أبعاد المبادرة، لعرض صورة مصر وإنجازات الدولة المصرية بما يليق بإنجازاتها، والاستفادة من الدارسين بالخارج ليصبحوا سفراء للدولة المصرية.

وثمنت سعيد جهود وزارة الهجرة في التعامل مع شباب الدارسين بالخارج، وما تطرحه الوزارة من مبادرات عدة ساعدت في ربط هؤلاء الشباب بمصر، مشيرة لسعي الوزارة في تعظيم أدوات الاتصال والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج ومن أهمها وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة وكذلك مجلة مصر معاك صاحبة التأثير الواسع.

وقالت: إن ما يحدث هو ثمرة سياسات الدولة المصرية لمد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وانعكاسا لأهمية الدور الذي يقومون به حيث بإمكانهم التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، موضحة أن التنسيقية تفتح أبوابها أمام الدارسين بالخارج للانخراط في العمل السياسي بما لديهم من خبرات في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضافت النائبة، أن النواب الحضور سيحملون لمجلسي النواب والشيوخ رغبة التنسيقية في حضور شباب الدارسين بالخارج لجلسات الاستماع بالمجلسين للتعرف على طبيعة العمل السياسي المصري، وكذلك الاقتراب من فكر الشباب المصري الذى تمكن سياسيا ويلعب دورا رقابيا مهما في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم أعلنت الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

ودشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج.