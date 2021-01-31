نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد وجود مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين طقس دافئ في كافة محافظات الجمهورية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد وشديد البرودة علي جنوب وشمال الصعيد، فيما يكون صقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي انحاء، كما تكون الرياح نشيطة على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى مرتين إلا ربع، والرياح السطحية جنوبية غربية الي شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 8 درجات