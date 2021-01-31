انطلاق مسابقة شباب علماء الأوقاف

واكدً أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين، وأن كلية الدراسات الإسلامية والعربية تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لمسابقة شباب علماء الأوقاف (128) إمامًا، على مدار خمسة أيام بدءًا من اليوم الأحد 31 1 2021 وحتى يوم الخميس 4 1 2021م.