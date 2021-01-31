انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار جديدة ورياح تضرب البلاد يصاحبها انخفاض كبير بالحرارة وتُعلن موعدها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة تقلبات جديدة وحالة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس في نهاية الأسبوع الجاري، وتبدأ بشكل خفيف يوم الأربعاء القادم، ولكن تزيد حدتها ستكون خلال يومي الخميس والجمعة 4 و5 فبراير، وطالبت الأرصاد باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار والتقلبات الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار جديدة ورياح تضرب البلاد

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه هناك حالة من الإستقرار في أحوال الطقس وارتفاع في درجات الحرارة خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وتبدأ الحرارة في الإنخفاض يوم الأربعاء القادم لتصل إلى 6 درجات يوم الخميس القادم وتستمر حتى الجمعة.

ووفق الأرصاد الجوية فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة على النحو التالي:

الأربعاء 3 فبراير

تكون الأمطار السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الخميس 4 فبراير

أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

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الجمعة 5 فبراير

أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وجنوب وشمال الصعيد، وللمزيد من التفاصيل خلال تقرير الأرصاد التالي.