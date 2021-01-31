خالد يوسف يعلن إصابته بفيروس كورونا ويطالب الجمهور بالدعاء له

أعلن المخرج خالد يوسف والنائب البرلماني السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لنتيجة التحاليل التي أجراها، لافتًا إلى أنه رغم الإصابة بالفيروس التاجي، لكنه لا يشعر بأي أعراض مرضية.

إصابة خالد يوسف بفيروس كورونا

كتب المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، قائلًا: "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه.. قعدت أنأ علي نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه.. دعواتكم ان تمر بسلام".

وطالب المخرج خالد يوسف، متابعيه بالدعاء لشقيقه الذى أصيب أيضًا بفيروس كورونا، والذى ما زالت حالته غير حرجة، حيث كتب :"دعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة".

عودة خالد يوسف إلى مصر خلال أيام

وفي سياق آخر، كان الإعلامى عمرو أديب، قد لفت في حلقته، أمس السبت، إلى عودة المخرج خالد يوسف للبلاد مرة أخرى خلال الأيام القادمة، قائلا: "خالد يوسف الراجل اللى من الناس اللى كانوا معانا واللى صور المظاهرات بتاعة 30 يونيو.. وراجل فى نسيج الثورة وتحدى الإخوان معانا.. وكان ضمن المعارضة الوطنية بالبرلمان".

آخر أعمال خالد يوسف

كان آخر أعمال خالد يوسف السينمائية فيلم "كارما"، الذي عرض في عام 2018، وهو من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وغادة عبد الرازق وماجد المصري.