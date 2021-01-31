النائب عمرو يونس - أرشيفية
قال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، عمرو يونس:" إن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، تثمن حرص وزارة الهجرة على التطبيق السليم للسياسة العامة للدولة، والأهتمام بشؤون المصريين المقيميين بالخارج، وفى ذلك السياق نؤكد على حرص التنسيقية على إرثاء مفاهيم الحوار والتواصل، وقبول الآخر".
عمرو يونس: تنسيقية شباب الأحزاب مستعدة للتعاون مع الجميع
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقدته وزارة الهجرة، اليوم، وذلك بحضور عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".
وتابع عضو مجلس النواب، عمرو يونس:" تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستعدة للتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتبنى مناظرات من شأنها رفع الوعى، وترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب المصريين المقيين فى الخارج".
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عمرو يونس، لقد ضرب أعضاء التنسيقية خير مثال للتواصل الأيدولوجى بين الأعضاء، تحت مظلة واحدة نحو تحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية".
وتناولت بدأت الفاعلية بعرض فيلم قصير من إعداد المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة، يوثق مراحل نشأة فكرة "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"، ولقطات من الزيارات الميدانية والجولات المختلفة التي قام بها وفد شباب الدارسين بالخارج في إطار المبادرة سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية أو مشروعات قومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو يونس: تنسيقية شباب الأحزاب تسعى لرفع الوعى وترسيخ مفاهيم الانتماء "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.