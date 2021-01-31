عمرو يونس: تنسيقية شباب الأحزاب تسعى لرفع الوعى وترسيخ مفاهيم الانتماء "فيديو"

قال عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، عمرو يونس:" إن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، تثمن حرص وزارة الهجرة على التطبيق السليم للسياسة العامة للدولة، والأهتمام بشؤون المصريين المقيميين بالخارج، وفى ذلك السياق نؤكد على حرص التنسيقية على إرثاء مفاهيم الحوار والتواصل، وقبول الآخر".

عمرو يونس: تنسيقية شباب الأحزاب مستعدة للتعاون مع الجميع

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقدته وزارة الهجرة، اليوم، وذلك بحضور عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".