بسمة وهبة تكشف سبب انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن معرفتها لسبب انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد مقابلتها له قبل يومين في دبي أثناء تواجدها هناك لإجراء عملية.



بسمة وهبة وعمرو دياب

ولفتت بسمة وهبة في مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، إلى السبب قائلة: "للأسف مضطرة أقول لكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه؟ سابوا بعض من نبرنا ياجماعة، قمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض.. حسد وعنينا ونبرنا عليهم".

وأكدت بسمة وهبة، أن هناك العديد من الإعلاميين الذين يستغلون انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني لإشعال الأجواء بينهما، والذي من بينهم الاعلامي تامر أمين.





ووجهت "وهبة" رسالة لتامر أمين، قائلة: "تامر يا أمين بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه ي برنامجي الجديد؟، يا جماعة براحة على الناس، لو في واحد % إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا، بسبب تناقل الكلام والتأويل".

أوضحت بسمة وهبة أنه من غير اللائق تناول سيرة الطرفين كونهما شخصيتين عامتين، كما نصحتهما بأن المال قد يشتري أي شيء والقدر قد يجلب أي شيء ولكن الحب لا يقدر بثمن، وأن يحاولا التنازل وتقريب وجهات النظر وألا يستغنيان عن حبهما بسهولة.

علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

تدهورت علاقة الثنائي خلال الفترة الأخيرة الماضية، بعد انتشار العديد من الأنباء عن انفصالهما بعد المشاجرة التي حدثت بينهما في أحد الفنادق.