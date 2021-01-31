فيديوجراف .. أبو الإصلاح كيرلس الرابع

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز محطات حياة البابا كيرلس الرابع، الذى أنصف المرأة قبل قاسم أمين، ويعد البطريرك رقم 110 ضمن سلسلة بطاركة الكنيسة القبطية. وذكر الفيديوجراف أنه ولد عام 1812 بسوهاج وتوفى فى 31 يناير 1861، كما ساهم فى حل الخلافات بين الرهبان الأحباش وأسقفهم، ورُسم مطرانا عام فى 1853 وسيامته بطريركا 1854.

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