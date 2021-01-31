الاتحاد الدولى لكرة اليد يقدم شهادة تقدير لمصر على التنظيم المشرف للمونديال

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى فى حفل الختام: "فعلناها وتم اختتام نسخة رقم 27 من بطولة العالم مصر 2021". وأضاف: "أهنئ الدنمارك بتحقيق بطولة العالم والسويد على المركز الثانى وإسبانيا بتحقيق الميدالية البرونزية". وواصل: "لعبنا معا سيمفونية رائعة بتنظيم بطولة العالم، وأرسل تحياتى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بدعمنا لإقامة هذه النسخة رغم جائحة فيروس كورونا". وتابع رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد: "أشكر الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعد تنظيم تلك النسخة فى ذلك الوقت الصعب". وقدم مصطفى شهادة تقدير لرئيس الوزراء، عرفانا وتقديرا للجهود المبذولة من الوزراء المعنيين لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف.

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