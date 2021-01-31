رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يشيد بحجم الإنجاز الضخم بمشروع المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - أعرب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى الذى يزور مصر حاليا، عن انبهاره بالمتحف المصرى الكبير وتصميمه وواجهته الفريدة وبالآثار المصرية الموجودة به، مشيدا بما شاهده من إنجاز فى هذا المشروع الضخم الذى ينتظره العالم أجمع.





جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، للمتحف الكبير، حيث اصطحبهم الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية، بالمتحف فى جولة تضمنت زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثانى وعامود الملك مرنبتاح وتمثالين ملكيين من العصر البطلمى بإلاضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والوفد المرافق له عن إعجابهم بمعامل الترميم المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وبكفاءة ومهارة الأثريين والمرممين المصريين.

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