 البورصة تربح 45.9 مليار جنيه خلال يناير الحالى وارتفاع جماعى بمؤشراتها

جدة - نرمين السيد - حققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات يناير الجارى، بلغت نحو 45.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقى لأسهم الشركات نحو 696.8 مليار جنيه، مقابل 650.9 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 7.1 %.





وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى حيث زاد مؤشر السوق الرئيسى إيجى اكس 30 بنسبة 6.46% ليسجل مستوى 11546.15نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجى اكس 70 بنحو 9.82 % ليبلغ مستوى 74ر2355 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجى اكس 100 الأوسع نطاقا الذى زاد بنحو 89ر8% ليبلغ مستوى 09ر3373 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالى لتبلغ 9ر65 مليار جنيه من خلال تداول 141ر11 مليار ورقة منفذة على 945 ألف عملية مقارنة بإجمالى قيمة تداول بلغت 8ر57 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 923ر12 مليار ورقة منفذة على 044ر1 مليون ألف عملية خلال الشهر السابق له، موضحًا أن الأسهم استحوذت على 13ر44% من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 87ر55% خلال الشهر.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر83%من إجمالى تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1ر9% والعرب على9ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات، منوهًا التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافى شراء بقيمة 9ر563 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافى شراء بقيمة 3ر198 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.