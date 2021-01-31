رئيس الوزراء: مصر نظمت مونديال اليد بنجاح ملحوظ فى ظل أزمة فيروس...

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد للرجال "مصر 2021" فى نسختها السابعة والعشرين بين منتخبى الدنمارك والسويد المٌقامة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى للعبة، وأعضاء اللجنة المنظمة، كما حضر المباراة الختامية عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وسفيرا الدنمارك والسويد.

وقام رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال فى نسخته الـ 28 إلى مسئولى دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023

وقال رئيس الوزراء أن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ، فى وقت لا تزال جائحة "كورونا" تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم، مضيفا: لقد كنا أمام اختبار حقيقى، استطعنا اجتيازه بتفوق، وشهدت لنا بذلك بعثات الدول المشاركة فى البطولة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالأداء القوى المُشرف للمنتخب الوطنى المصرى لكرة اليد الذى أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه، قبل أن يخرج من دور الثمانية أمام الدنمارك، حامل اللقب، بنتيجة 38-39.

وشهدت مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثانى، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذى حل فى المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع إعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا، وخلال حفل الختام وتوزيع الجوائز، تم عرض فيلم تسجيلى قصير تضمن أبرز اللقطات التى تم التقاطها خلال البطولة.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضى بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقى تنظيم البطولة على أرض مصر فى ظل تحدى تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.

من جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد: نجحنا فى تنظيم البطولة، لقد كانت " سيمفونية ناجحة"، حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهنأ فريق الدنمارك على فوزه بالبطولة، كما توجه بالشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على قيامها بتنظيم المونديال فى هذا الظرف الاستثنائى، وقدم شهادة تقدير لرئيس الوزراء، عرفانا وتقديرا للجهود المبذولة من الوزراء المعنيين لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف.