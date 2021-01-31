وزير النقل: 37 مليار جنيه تكلفة تطوير الطرق المحلية بالمحافظات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن النظام والحكومة المصرية لا يبيعان الوهم للشعب المصري، وتعملان بصدق وفقا لخطة حقيقة مبنية على إمكانيات موجودة بالفعل، سواء كانت مادية أو بشرية أو معدات تنفذ بها المشروعات، بالتعاون مع استشاريين مصريين فى كل التخصصات.

أضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر قناة المحور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا أعمال وزارة النقل، ويتم عرض المشكلات التى تواجهها الوزارة على الرئيس للتدخل لحلها مباشرة، مبينا: "بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه وهنعمل إيه بكرة.. وأتابع أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولى متابعة قوية للأعمال التى نقوم بها، ربنا يوفقنا ديما ونبقى على قد المسئولية التى ألقاها على أكتافنا الرئيس السيسى.. وأنا تحت رجيلين مصر وتحت رجلين كل المصريين.. وسأستمر كذلك ما حييت وهنشتغل ننتج وربنا يوفقنا".

وشدد وزير النقل، على تطوير كل قطاعات النقل فى مصر، ولاسيما السكة الحديد، مؤكدا بقوله: "معايا كل العاملين فى وزارة النقل وألمس منهم كل التعاون والإصرار على النجاح.. كل العاملين مُصرين على النجاح والإنسان المصرى عندما تتوفر له الإمكانيات للنجاح مع قدوتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لازم يشغلوا وينتجوا ويكون النجاح حليفهم ويقدموا مشروعات مبهرة".

وأكد أنه فى خلال 10 سنوات، والتى بدأت فى عام 2014 وتستمر حتى 2024، سيكون بمصر سكك حديد جديدة تسطيع من خلالها الدولة أن تكسب، وتنقل مليون ونصف راكب يوميا، و5% من بضاعة مصر بشكل يومي أيضا، متابعا: "سنرفع أيضا كفاءة الطرق، ولن نترك طريق أو محور إلا ونطوره، وكذلك الطرق المحلية فى القرى والمراكز، ووفيا لتوجيه الرئيس السيسى سنطور كل الطرق المحلية بتكلفة 37 مليار جنيه، وها المبلغ متوفر بالففعل وحصلنا منه حتى الآن على 7.3 مليار جنيه فى عمليات التطوير".

وأكمل الوزير: "لدينا نوعين من المعدات فى رصف الطرق، وقمنا بشراء معدات بمبلغ 400 مليون جنيه خاصة بالطرق المحلية فى المحافظات، تعمل على إعادة تدوير الأسفلت بالطرق واستخدامه مرة أخرى مع إضافة بعض المواد لإعادة الطرق إلى رونقها مرة أخرى، نحن نعمل بطرق جديدة وتكنولوجيا جديدة توفر الأموال للدولة وكذلك الوقت وتحافظ على البيئة من التلوث".

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء 106 كيلو متر طرق بجانب الطريق الدائرى، تشهد إنشاء 100 عمل صناعى أيضا ما بين كوبرى ونفق بالطريق الدائرى، متابعا: "كما ننشئ طريق سطحى عامودى تحت الطريق الدائرى، ليكون خدمى للمواطنين".

وفيما يتعلق بتعويضات المواطنين بسبب المشروعات القومية، سواء فيما يتعلق بالأراضي أو العقارات، قال: "لو هيئة المساحة قدرت تعويض المواطن بـ100 ألف جنيه نظير ترك وحدته السكنية نحن ندفع 160 ألف جنيه لصاحب الوحدة.. وصاحب الوحدة يحصل على التعويض قبل خروجه منها"، مسترسلا: "اللى عايز يقابلني مكتبى مفتوح.. ولو المحافظ قالك اطلع من غير ما يديك التعويض تعالى المكتب عندي وهنعوضك".