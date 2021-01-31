مصر للطيران تتيح إمكانية التبرع بالأميال لصالح مستشفى مجدي يعقوب

أعلنت مصر للطيران عن الاتفاق مع مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب بالمجان لتوفير الإمكانية لعملاء برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus بالتبرع بأميالهم لصالح المستشفى، وذلك لمنح المستشفى القدرة على استبدال الأميال بتذاكر سفر للمساهمة في علاج الحالات التي تتطلب ذلك، على أن يبدأ التبرع اعتبارًا من 10 فبراير ولمدة ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية كجزء من دورها الوطني تجاه المجتمع.
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