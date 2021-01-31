الرد مفاجأة.. سألنا الزملكاوية هتشجع الأهلى في كأس العالم للأندية.. فيديو

يعود النادى الأهلى لكأس العالم للأندية، للمرة الأولى مُنذ سبع سنوات، وسيواجه في المباراة الافتتاحية نظيره الدحيل القطري، مُستضيف البطولة، يوم الخميس القادم.

وتجولت عدسة دوت الخليج لترصد ميول جماهير نادى الزمالك في تشجعيهم لمباراة الفريق الأحمر القادمة

في البداية قال محمد عادل أنه يعد مشجعًا قويًا لنادى الزمالك ولكن هذه المباراة تختلف لأن الأهلي سوف يخوض معركة قوية بإسم مصر وتشجيع الاهلى في هذه الحالة يعد واجبًا علينا كمصريين جميعًا ،مؤكدًا أن النزاعات نهايتها هدامة ولا جدوى منها سوى قطع الوصال بين الأصحاب والأقارب.

وأضاف كمال سالم أنه منتظر أداء قوى من الفريق الأحمر في كأس العالم ويتمني الفوز بفارق ٢/٠ لصالحه ،موضحًا أن الجماهير كلها اعتادت من فريق الأهلي نجاحات وبطولات متتالية وسيكون خصم لا يستهان به.

وأكمل إبراهيم أحمد مناشدًا كل مصرى بالدعاء وتشجيع فريق القلعة الحمراء لمباراته القادمة لرفع روحهم المعنوية ودفعهم لبذل قصارى جهودهم وتقديم أفضل ما عندهم ،متمنيًا أن يكون النصر على أيديهم ومتقدمين بأداء رائع.