مرثا محروس: الدولة المصرية حريصة على دمج شبابها فى الخارج "فيديو"

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على دمج الشباب فى الداخل والخارج.

وتابعت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:" مصر حريصة على دمج الشباب فى الداخل والخارج، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب الدارسين فى الخارج، مهمة لتأكيد وترسيخ مبدأ المواطنة".

وأـضافت النائبة مرثا محروس، مركز وزارة الهجرة يسعى لوجود قرب بين المصريين فى الخارج والداخل، معنويًا والخطوات التى تتبعها الدولة المصرية رائعة.

ووجهت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، التحية والتقدير إلى وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، وذلك لاطلاقها الاستراتيجية الوطنية للشباب الدارسين فى الخارج، والذى أقيم فى إحدى فنادق القاهرة، وحضرها عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مجلسى الشيوخ والبرلمان.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد استقبل اليوم، وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، واستعرض خلال بيان له عددًا من الأرقام المتعلقة بالمشاريع التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وإدخال منظومة القطار الكهربائى إلى مصر.