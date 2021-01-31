عقار فيصل ينتظر كارثة سقوطه بعد احتراقه.."تفاصيل"

شهدت محافظة الجيزة، وخاصة منطقة فيصل حريق هائل في إحدى العقارات التي تحوي مصنع ومخزن أحذية، حيث فزعت النيران المواطنين بعد تسارع انتشار النيران في سرعة مكوكية.

حريق عقار فيصل

يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم بإشراف اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية، للسيطرة على الحريق الذي اشتعل بعقار في منطقة فيصل، حيث اتضح أن استمرار الحريق لفترة طويلة من الممكن أن يؤدي إلى إنهيار العقار.

ووصل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء، التي تم الدفع بها بـ 30 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران.

الطريق الدائري

أغلقت إدارة المرور بالجيزة، الطريق الدائري القادم من الوراق اتجاه المريوطية كليا، أمام حركة السيارات، بسبب تصاعد الأدخنة من الحريق الذى اشتعل بعقار مجاور للطريق الدائري، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة عليه.

وأخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار الذى اشتعلت به النار، ويضم مصنع ومخزن أحذية، بشارع المطبعة فى فيصل، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة إخماد الحريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الى المكان وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق